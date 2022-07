VIDEO Tour de France 2022, highlights seconda tappa: Jakobsen vince, van Aert in giallo, Pogacar in una caduta (Di sabato 2 luglio 2022) La seconda tappa del Tour de France proponeva il suggestivo transito sul ponte più lungo d’Europa: il Storebæltsbroen, 18 km dove il vento soffia molto forte e dove tutti i ciclisti temevano di pagare qualche ventaglio. A fare notizia, invece, sono state due cadute: una in prossimità dell’imbocco del ponte (a farne le spese è stato in particolar modo il colombiano Rigoberto Uran, uomo di classifica) e una nel primo chilometro sul ponte, dove anche la maglia gialla Yves LampAert è finita a terra (il belga è poi rientrato). Le squadre hanno cercato il forcing nel momento cruciale della frazione, ma i tanto attesi ventagli non si sono consumati e così la tappa si è decisa in volata, dopo una caduta in gruppo quando mancavano 2700 metri (dunque in zona neutralizzata). A ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Ladeldeproponeva il suggestivo transito sul ponte più lungo d’Europa: il Storebæltsbroen, 18 km dove il vento soffia molto forte e dove tutti i ciclisti temevano di pagare qualche ventaglio. A fare notizia, invece, sono state due cadute: una in prossimità dell’imbocco del ponte (a farne le spese è stato in particolar modo il colombiano Rigoberto Uran, uomo di classifica) e una nel primo chilometro sul ponte, dove anche la maglia gialla Yves Lampè finita a terra (il belga è poi rientrato). Le squadre hanno cercato il forcing nel momento cruciale della frazione, ma i tanto attesi ventagli non si sono consumati e così lasi è decisa in volata, dopo unain gruppo quando mancavano 2700 metri (dunque in zona neutralizzata). A ...

