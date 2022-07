Uno dei romanzi fondamentali del 900. Nel ruolo di Ida Ramundo scelta Jasmine Trinca (Di sabato 2 luglio 2022) Sono ufficialmente iniziate le riprese de La Storia, serie tv tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante per la regia di Francesca Archibugi. Nata da una coproduzione tra Picomedia e la società francese Thalie Images in collaborazione con Rai Fiction, la nuova serie è interpretata da Jasmine Trinca nel ruolo della protagonista Ida Ramundo, insieme a Valerio Mastandrea, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo e Francesco Zenga. Le serie tv più belle di giugno 2022 guarda le foto Leggi ... Leggi su iodonna (Di sabato 2 luglio 2022) Sono ufficialmente iniziate le riprese de La Storia, serie tv tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante per la regia di Francesca Archibugi. Nata da una coproduzione tra Picomedia e la società francese Thalie Images in collaborazione con Rai Fiction, la nuova serie è interpretata daneldella protagonista Ida, insieme a Valerio Mastandrea, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo e Francesco Zenga. Le serie tv più belle di giugno 2022 guarda le foto Leggi ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : La #cittadinanza non è un diritto che piove dal cielo ma va meritata. E se anche solo uno dei 'bravi ragazzi' delle… - AlbertoBagnai : Ricordiamo sempre che questo cuor di leone votò contro Borghi in Commissione bilancio per disciplina di partito, sa… - ricpuglisi : Chi pensa che il terrorismo dei mass media italiani sul #Covid19 non abbia effetti sui livelli di ansia e depressio… - Toffee10luglio : @ProfMBassetti Sei uno dei corresponsabili di questa demenza collettiva e parli? - ChilErminia : RT @RaiTre: Tre Nastri d’Argento e presentazione al Festival di Cannes 1966 per uno dei più grandi successi del cinema italiano del dopogue… -