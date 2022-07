Serie C, la Covisoc boccia due squadre: è corsa al ripescaggio, le favorite (Di sabato 2 luglio 2022) E’ attesa per l’inizio del campionato di Serie C, un torneo sempre in grado di regalare sorprese. Campobasso e Teramo sono state escluse per mano della Covisoc, sono attesi i ricorsi ma nel frattempo si sono liberati due posti. I criteri per ottenere il ripescaggio sono uno stadio a norma e il versamento di 300 mila euro a fondo perduto. Il primo posto sarà riservato ad un club retrocesso nella stagione corrente. Questa speciale graduatoria è guidata dalla Fermana, in vantaggio sulla Pistoiese. Il secondo posto andrà, invece, ad una vincente dei playoff di Serie D. La graduatoria recita: Cavese, Lentigione, Poggibonsi, Clodiense, Torres. I campani, però, sono stati già ripescati nel 2018 mentre gli altri club non dovrebbero presentare domanda tra costi elevati e problemi di stadio. Alla fine potrebbe spuntarla la ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 2 luglio 2022) E’ attesa per l’inizio del campionato diC, un torneo sempre in grado di regalare sorprese. Campobasso e Teramo sono state escluse per mano della, sono attesi i ricorsi ma nel frattempo si sono liberati due posti. I criteri per ottenere ilsono uno stadio a norma e il versamento di 300 mila euro a fondo perduto. Il primo posto sarà riservato ad un club retrocesso nella stagione corrente. Questa speciale graduatoria è guidata dalla Fermana, in vantaggio sulla Pistoiese. Il secondo posto andrà, invece, ad una vincente dei playoff diD. La graduatoria recita: Cavese, Lentigione, Poggibonsi, Clodiense, Torres. I campani, però, sono stati già ripescati nel 2018 mentre gli altri club non dovrebbero presentare domanda tra costi elevati e problemi di stadio. Alla fine potrebbe spuntarla la ...

