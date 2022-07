Pubblicità

I due giardinieri che, potando un'edera, trovarono il "Ritratto di" di Klimt, trafugato più di vent'anni prima, chiedono un cospicuo risarcimento alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi. Ne riferisce il quotidiano Libertà precisando che sarebbe in corso una ...... i cittadini chiamati a raccolta dall'Associazione Diritto alla Salute sidavanti all'... E lacon la Falce, ringrazia. E. C. Ritrovarono la Signora di Klimt, ora chiedono una ricompensa - Emilia-Romagna I due giardinieri che, potando un'edera, trovarono il "Ritratto di Signora" di Klimt, trafugato più di vent'anni prima, chiedono un cospicuo risarcimento alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi. (ANSA ...