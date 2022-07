Napoli, contatti con l’Inter per Correa (Di sabato 2 luglio 2022) Il Napoli sta iniziando a trattare con l’Inter per Correa. I nerazzurri vogliono fare spazio in attacco per preparare il colpo Dybala l’Inter deve mettere a segno una cessione importane in attacco per poter ancora concorrere per Paulo Dybala. Come spiega Tuttosport, tra i giocatori che il club lascerebbe uscire senza grossi affanni c’è Joaquin Correa, che piace molto al Napoli. Ci sarà da trattare, visto che l’argentino ex Lazio pesa a bilancio per circa 24.5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022) Ilsta iniziando a trattare conper. I nerazzurri vogliono fare spazio in attacco per preparare il colpo Dybaladeve mettere a segno una cessione importane in attacco per poter ancora concorrere per Paulo Dybala. Come spiega Tuttosport, tra i giocatori che il club lascerebbe uscire senza grossi affanni c’è Joaquin, che piace molto al. Ci sarà da trattare, visto che l’argentino ex Lazio pesa a bilancio per circa 24.5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Angelo24909449 : RT @Napoli_Report: Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi dell… - dolcenadia83 : “Il Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - NapoliCM : ???? Paulo Dybala Napoli, sondaggio degli azzurri: contatti con l'entourage ??? - Luxgraph : Paulo Dybala, adesso s’inserisce anche il Napoli: contatti con l’entourage #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - serieB123 : Paulo Dybala, c’è il Napoli: contatti con l’entourage -