Luuk de Jong torna al PSV | “Mi sento di nuovo a casa”

(Di sabato 2 luglio 2022) Il PSV ha annunciato il ritorno ufficiale didein Olanda: il classe ’90 ha firmato un contratto triennale con la formazione di Eindhoven. “Midavvero di. Non vedo l’ora di segnare diun gol per il PSV, di mandare in visibilio i tifosi e di vedere il Philips Stadium esplodere. Insieme possiamo creare qualcosa di bello. Vogliamo lottare per il titolo”, le prime parole di de, che è reduce dall’esperienza in Spagna sotto contratto con il Siviglia, con l’ultima stagione passata in prestito al Barcellona, dopo aver lasciato nel 2019 proprio il PSV. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Luuk #deJong torna al #PSV: 'Mi sento di nuovo a casa' - CalcioPillole : #LuukDeJong torna a casa: trovato l'accordo tra #Sevilla e #PSV: l'olandese torna dopo aver lasciato il club da… - calciomercato95 : Calciomercato:UFFICIALE Luuk de Jong passa Al Psv Eindhoven a titolo definitivo fino al 2025. Il trentunenne era st… - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ??UFFICIALE ?? Luuk de Jong è un nuovo giocatore del PSV! ?? Nelle casse del Siviglia 4 milioni di euro. ?? Contratto fino al… - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Luuk de Jong è un nuovo giocatore del PSV! ?? Nelle casse del Siviglia 4 milioni di euro. ?? Contratto… -

PSV, UFFICIALE il ritorno dide. Seconda esperienza nel club olandese dopo quella dal 2014 al 2019 Il Psv Eindhoven ha ufficializzato il ritorno didedal Siviglia. L'attaccante aveva fatto ritorno in ...Commenta per primo Dopo tante voci, ecco la destinazione dide. L'attaccante olandese sarà un nuovo giocatore del Psv . Il 31enne era stato accostato a molte squadre, tra cui il Toluca in Messico . L'ex Barcellona e Siviglia era ad Eindhoven oggi ...EINDHOVEN (ANP) - PSV heeft in de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een voorsprong van 2-0 weggegeven. De ploeg van trainer Ruud v ...Luuk de Jong is weer thuis, zo omschrijft de spits zijn rentree bij PSV. De van Sevilla overgekomen aanvaller is blij onderdeel uit te maken van de huidige selectie van de Eindhovenaren. Middels een s ...