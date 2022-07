F1 Gp Silverstone, Sainz in pole con la Ferrari (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Carlos Sainz conquista la pole position del Gp di Gran Bretagna, in programma domani a Silverstone. Il pilota spagnolo della Ferrari è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1’40”983. Accanto all’iberico scatterà la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (+0”072). Seconda fila ancora targata Ferrari-Red Bull: il monegasco Charles Leclerc ha ottenuto il terzo tempo e sarà affiancato dalla Red Bull del messicno Sergio Perez. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Carlosconquista laposition del Gp di Gran Bretagna, in programma domani a. Il pilota spagnolo dellaè il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1’40”983. Accanto all’iberico scatterà la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (+0”072). Seconda fila ancora targata-Red Bull: il monegasco Charles Leclerc ha ottenuto il terzo tempo e sarà affiancato dalla Red Bull del messicno Sergio Perez. Funweek.

