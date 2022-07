Calciomercato Lazio: il Siviglia inserisce Oliver Torres nella trattativa per Luis Alberto (Di sabato 2 luglio 2022) . Il calciatore piace a Sarri Il Siviglia insiste per riportare in Spagna Luis Alberto. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo infatti, dopo la prima proposta da 16 milioni rifiutata dalla Lazio, gli spagnoli ne hanno presentata un’altra, stavolta decisamente più allettante. Monchi ha proposto a Lotito e Tare 13 milioni di euro più il cartellino di Oliver Torres, valutato 14, per un totale di 27. Il calciatore piace molto a Sarri che avrebbe dato il suo ok. La pista si scalda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022) . Il calciatore piace a Sarri Ilinsiste per riportare in Spagna. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo infatti, dopo la prima proposta da 16 milioni rifiutata dalla, gli spagnoli ne hanno presentata un’altra, stavolta decisamente più allettante. Monchi ha proposto a Lotito e Tare 13 milioni di euro più il cartellino di, valutato 14, per un totale di 27. Il calciatore piace molto a Sarri che avrebbe dato il suo ok. La pista si scalda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialSSLazio | #Reina risolve il contratto: torna in Spagna?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio: contatto tra Corsi e Lotito per #Vicario - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, arriva la firma di #Cancellieri ?? - VoceGiallorossa : ?? LIVE MERCATO - Torino, obiettivi Joao Pedro e Nandez. Juve, la prossima settimana arriva Di Mario. Lazio, si torn… - CalcioNews24 : #Lazio, il #Siviglia mette #OliverTorres sul piatto per #LuisAlberto -