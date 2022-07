Anna Tatangelo | ventre piatto sdraiata in bikini | Fisico da urlo

Leggi su chemusica

(Di sabato 2 luglio 2022)resta, ormai da tanto tempo, una delle cantanti italiane di maggior successo, nonostante si sia spostata in televisione Il nuovo che avanza nelle musica italiana non è riuscito a far passare in secondo piano la cantante di Sora, che rimane sempre a un livello di successo notevole.nasce a Sora il L'articoloindachemusica.it.