Tuttosport – "Ora programmiamo un futuro vincente" (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 00:43:00 Flash news da Tuttosport: MILANO – La vittoria dello Scudetto del Milan ormai quasi quaranta giorni fa non ha accelerato il rinnovo di Maldini e Massara, anzi. Il passaggio di proprietà dal fondo Elliott a RedBird Capital ha rallentato le trattative, tanto da arrivare sul gong per la firma, che alla fine però è arrivata (dopo la mezzanotte di oggi, 30 giugno, senza rinnovo il Milan si sarebbe trovato senza dirigenti dell'area tecnica). L'annuncio lo ha dato direttamente Paolo Maldini, intercettato dopo l'ultima revisione dei nuovi contratti: "Tutto a posto, sì. Abbiamo rinnovato. All'ultimo, ma rinnovato. Siamo contenti della stagione e anche di programmare un futuro sempre vincente. Che Milan sarà? Vedremo, siamo un po' in ritardo ma recupereremo. Sono felice anche se non si vede".

