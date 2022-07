Premio alla Memoria a E. B. Clucher a 100 anni dalla nascita (Di venerdì 1 luglio 2022) “Il Centenario di E. B. Clucher – Da “Miracolo a Milano” a “Lo chiamavano Trinità” e oltre : lo straordinario percorso di un uomo di cinema”. Su iniziativa lanciata dall’Onorevole Fabrizio Santori, Segretario d’Aula, verrà conferito al figlio Marco Tullio un ‘Premio alla Memoria’ da parte dell’Assemblea Capitolina presieduta da Svetlana Celli, con annuncio di intitolazione di una via al grande regista. Ospiti autorevoli presenzieranno ed interverranno alla manifestazione. Premiere del teaser riguardante il docu-film di Ginevra Barboni “Ogni giorno trovato. Mio nonno in arte E. B. Clucher”. La straordinaria vita di Enzo Barboni, in arte E. B. Clucher, ricordato a cento anni dalla nascita dal figlio Marco Tullio, noto ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 1 luglio 2022) “Il Centenario di E. B.– Da “Miracolo a Milano” a “Lo chiamavano Trinità” e oltre : lo straordinario percorso di un uomo di cinema”. Su iniziativa lanciata dall’Onorevole Fabrizio Santori, Segretario d’Aula, verrà conferito al figlio Marco Tullio un ‘’ da parte dell’Assemblea Capitolina presieduta da Svetlana Celli, con annuncio di intitolazione di una via al grande regista. Ospiti autorevoli presenzieranno ed interverrannomanifestazione. Premiere del teaser riguardante il docu-film di Ginevra Barboni “Ogni giorno trovato. Mio nonno in arte E. B.”. La straordinaria vita di Enzo Barboni, in arte E. B., ricordato a centodal figlio Marco Tullio, noto ...

