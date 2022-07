Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 2 e 3 luglio 2022: fine settimana difficile per alcuni segni (Di venerdì 1 luglio 2022) Ogni giorno milioni di italiani attendono le previsioni dell’Oroscopo per capire se le giornate saranno positive o negative. Ecco di seguito le previsioni per il weekend del 2 e 3 luglio stilate dal famoso astrologo Paolo Fox. Oroscopo del weekend per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro Secondo le previsioni di Paolo Fox, quelli in arrivo nel weekend saranno giorni importanti per i nati nell’Ariete, specialmente per le persone che vogliono fare dei nuovi incontri. Giorni importanti anche per quanto riguarda l’aspetto del lavoro. Tra i nati nel segno del Toro, i single dopo il weekend avranno delle novità importanti, mentre in questi due giorni del fine settimana ci saranno troppi problemi. Per i nati ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 1 luglio 2022) Ogni giorno milioni di italiani attendono le previsioni dell’per capire se le giornate saranno positive o negative. Ecco di seguito le previsioni per ildel 2 e 3stilate dal famoso astrologoFox.delper Ariete, Toro, Gemelli e Cancro Secondo le previsioni diFox, quelli in arrivo nelsaranno giorni importanti per i nati nell’Ariete, specialmente per le persone che vogliono fare dei nuovi incontri. Giorni importanti anche per quanto riguarda l’aspetto del lavoro. Tra i nati nel segno del Toro, i single dopo ilavranno delle novità importanti, mentre in questi due giorni delci saranno troppi problemi. Per i nati ...

