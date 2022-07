Maldini e Massara | firme in extremis con il Milan | avanti insieme

Pubblicità

DiMarzio : #SerieA | @acmilan, #Maldini e #Massara hanno rinnovato il contratto ??? - AntoVitiello : Stamattina è arrivata a #Maldini e Massara l'ultima versione del contratto con aggiustamenti su alcuni dettagli. #Milan - PietroMazzara : È iniziato quello che, da contratto, è l’ultimo giorno di lavoro di #Maldini e #Massara. Speriamo che oggi si arriv… - simonebra85 : RT @itsnotanangel: ??BREAKING NEWS?? Sembra che sia stato finalmente trovato l’accordo tra Paolo Maldini, Ricky Massara e il Milan per prose… - toplega : RT @DavideLusinga: Mancano 730 giorni alla scadenza dei contratti di #Maldini e #Massara. Situazione tesa al #Milan. -

Commenta per primo Inizia ufficialmente il calciomercato. Dal Milan, pronto a rinforzarsi per continuare il percorso di crescita dopo i rinnovi dei dirigenti, alle situazioni degli svincolati di lusso come Paulo Dybala e Dries Mertens, da oggi liberi di firmare con un nuovo club. La Juve, alle prese con il nodo de Ligt, che potrebbe ...... Gabbia bloccato Calciomercato Milan : anche in difesa la situazione è in stand by, con il club che sta vivendo ore decisive per il rinnovo del duoa livello dirigenziale. Una ...In casa Juventus continua a tenere banco la questione legata a de Ligt. Dopo le parole del difensore, l’ex Ajax è finito sul mercato e sono molte le squadre interessate al calciatore olandese, anche s ...Il Milan ha chiuso positivamente la vicenda rinnovo per il Direttore tecnico Paolo Maldini e per il Direttore sportivo Frederic Massara, ...