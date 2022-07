Letta non vuole cedere a Erdogan: 'I diritti dei curdi sono un punto fermo, non una merce di scambio' (Di venerdì 1 luglio 2022) Il via libera di Erdogan all'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, ha spalancato le porte all'annoso problema legato al popolo curdo. Il premier turco, infatti, ha preteso l'estradizione di ... Leggi su globalist (Di venerdì 1 luglio 2022) Il via libera diall'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, ha spalancato le porte all'annoso problema legato al popolo curdo. Il premier turco, infatti, ha preteso l'estradizione di ...

Pubblicità

ferrazza : D’altronde chi fuori una scuola non ha mai incontrato Letta regalare MDMA? - gparagone : La #Costituzione l’ho letta e riletta, anche in controluce. E non c’è scritto che ll cittadino è DELLO Stato, ma c… - AlexBazzaro : Numeri. Riflettere sulle sconfitte, evitare di sbagliare ancora, mostrarli a Letta per fargli capire che non ha vin… - alfonsodiana89 : @AleGuerani Io non sottovaluterei Meloni..È amica del cuore di Enrico Letta,si è accreditata con Mattarella e Dragh… - pierobo1967 : @mariolavia Il concetto che esprime sempre lei è quello di vittoria solo su base politica e non su base fattuale. C… -