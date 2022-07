Kabul: il leader supremo dei talebani si congratula per la loro vittoria (Di venerdì 1 luglio 2022) Il leader supremo dei talebani, Haibatullah Akhunzada, ha parlato ad un importante raduno di leader religiosi a Kabul. Akhunzada si è congratulato per la vittoria dei talebani dello scorso agosto. Secondo quanto riferito, le donne non sono state autorizzate a prendere parte all’incontro. Tuttavia, i medi locali hanno affermato che il leader supremo parlerà della Leggi su periodicodaily (Di venerdì 1 luglio 2022) Ildei, Haibatullah Akhunzada, ha parlato ad un importante raduno direligiosi a. Akhunzada si èto per ladeidello scorso agosto. Secondo quanto riferito, le donne non sono state autorizzate a prendere parte all’incontro. Tuttavia, i medi locali hanno affermato che ilparlerà della

