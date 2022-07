I problemi di Netflix dopo la pubblicazione delle ultime puntate di “Stranger Things 4” (Di venerdì 1 luglio 2022) Era il momento più atteso dell’anno per gli appassionati di serie televisive: l’uscita del cosiddetto “volume 2” di Stranger Things 4. Alcuni utenti, però, hanno avuto alcuni problemi e nonostante la loro prontezza di riflessi per vedere prima degli altri i contenuti del finale di stagione, si sono scontrati con alcuni problemi tecnici sull’app e sul sito della piattaforma streaming. Un Netflix down diffuso a macchia di leopardo in tutto il mondo, con diverse segnalazioni arrivata anche dall’Italia. Il problema, però, sembra esser stato risolto nel giro di poco. LEGGI ANCHE > Netflix annuncia taglio di altri 300 posti di lavoro Sui social, in particolare su Twitter, si sono moltiplicate le segnalazioni da tutto il mondo. i Netflix #Netflixdown ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 1 luglio 2022) Era il momento più atteso dell’anno per gli appassionati di serie televisive: l’uscita del cosiddetto “volume 2” di4. Alcuni utenti, però, hanno avuto alcunie nonostante la loro prontezza di riflessi per vedere prima degli altri i contenuti del finale di stagione, si sono scontrati con alcunitecnici sull’app e sul sito della piattaforma streaming. Undown diffuso a macchia di leopardo in tutto il mondo, con diverse segnalazioni arrivata anche dall’Italia. Il problema, però, sembra esser stato risolto nel giro di poco. LEGGI ANCHE >annuncia taglio di altri 300 posti di lavoro Sui social, in particolare su Twitter, si sono moltiplicate le segnalazioni da tutto il mondo. idown ...

SUNFL0W3RV0L_6 : ma solo a me netflix sta dando problemi?#StrangerThings4 - GiudittaPal : @Agostino35 Pure i miei niente!! Gli ho comprato la play,hanno un giardino pieno di giochi, Netflix Tim, Amazon...… - lovinatsu : netflix dal pc sti giorni mi fa un sacco di problemi io cosa pago a fareeeee - FabManuelMulas : @NetflixIT non riesco a parlare con nessuno di Netflix in Azienda,come mai avete problemi di linea.. - DenisMaran : @Filoribs @DAZN_IT Con Netflix, Infinity+ e Disney+ zero problemi, loro sempre i soliti ????? -