“I clienti non mancano, ma non abbiamo personale per accoglierli”: lo sfogo di “Checco dello Scapicollo” (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo due anni di crisi dovuti alla pandemia c’è stata un’esplosione di richieste presso tutti i locali da parte della clientela che voleva tornare ad uscire e ad una vita normale: questo ha comportato molte problematiche dovute alla mancanza di personale professionale, poiché coloro che prima lavoravano nel settore si sono reinventati e hanno iniziato a lavorare in altri settorio abbandonando quello turistico ricettivo. Oltretutto molti stranieri che lavoravano nel settore sono tornati a casa e coloro che sono rimasti preferiscono non lavorare percependo il reddito di cittadinanza oppure chiedono di non essere regolarizzatiper non perdere i vari sussidi. “Molti ristoratori – afferma Francesco Testa, direttore dello storico ristorante romano Checco dello Scapicollo – hanno dovuto rinunciare a ... Leggi su influencertoday (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo due anni di crisi dovuti alla pandemia c’è stata un’esplosione di richieste presso tutti i locali da parte della clientela che voleva tornare ad uscire e ad una vita normale: questo ha comportato molte problematiche dovute alla mancanza diprofessionale, poiché coloro che prima lavoravano nel settore si sono reinventati e hanno iniziato a lavorare in altri settorio abbandonando quello turistico ricettivo. Oltretutto molti stranieri che lavoravano nel settore sono tornati a casa e coloro che sono rimasti preferiscono non lavorare percependo il reddito di cittadinanza oppure chiedono di non essere regolarizzatiper non perdere i vari sussidi. “Molti ristoratori – afferma Francesco Testa, direttorestorico ristorante romano– hanno dovuto rinunciare a ...

