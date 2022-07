F1, GP Gran Bretagna 2022. Valtteri Bottas il più rapido in una FP1 fantasma (Di venerdì 1 luglio 2022) I metereologi britannici non sbagliano e la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna comincia sotto la pioggia. Vale la pena di ricordare come le previsioni del momento diano alta probabilità di qualifiche bagnate per domani, mentre la gara di domenica dovrebbe disputarsi sull’asciutto. Comunque sia, la FP1 inizia sotto l’acqua e l’attività in pista scarseggia. Nei primi XX minuti tutti si limitano a effettuare uno shake down, nell’attesa che le condizioni cambino. In effetti, nel cuore del turno il Sole squarcia le nubi e comincia ad asciugare l’asfalto. È un attimo, perché poco dopo arriva un nuovo acquazzone che ri-bagna tutto, procrastinando la situazione. I piloti alzano bandiera bianca e decidono di aspettare. Da rimarcare come Carlos Sainz cambi telaio per un problema alla pompa del carburante della power ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) I metereologi britannici non sbagliano e la prima sessione di prove libere delPremio dicomincia sotto la pioggia. Vale la pena di ricordare come le previsioni del momento diano alta probabilità di qualifiche bagnate per domani, mentre la gara di domenica dovrebbe disputarsi sull’asciutto. Comunque sia, la FP1 inizia sotto l’acqua e l’attività in pista scarseggia. Nei primi XX minuti tutti si limitano a effettuare uno shake down, nell’attesa che le condizioni cambino. In effetti, nel cuore del turno il Sole squarcia le nubi e comincia ad asciugare l’asfalto. È un attimo, perché poco dopo arriva un nuovo acquazzone che ri-bagna tutto, procrastinando la situazione. I piloti alzano bandiera bianca e decidono di aspettare. Da rimarcare come Carlos Sainz cambi telaio per un problema alla pompa del carburante della power ...

