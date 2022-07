De Bertoldi (FdI): “Messaggi minatori ai contribuenti dalla Agenzia delle Entrate, spingono a ricorrere allo stato di crisi” (Di venerdì 1 luglio 2022) L’accusa è pesantissima tanto che il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro si appresta a presentare un’interrogazione parlamentare sulla vicenda dei “Messaggi minatori nei confronti di contribuenti con irregolarità nei versamenti dell’Iva” a cui l’Agenzia delle Entrate consiglia “addirittura il ricorso allo stato di crisi. In sostanza paga subito altrimenti attiva le procedure della crisi d’impresa, cioè un commissariamento De facto”. De Bertoldi parla di “protagonismo dell’Agenzia delle Entrate, che spesso si arroga compiti che non le competono anche sostituendosi al ruolo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 luglio 2022) L’accusa è pesantissima tanto che il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De, segretario della Commissione Finanze e Tesoro si appresta a presentare un’interrogazione parlamentare sulla vicenda dei “nei confronti dicon irregolarità nei versamenti dell’Iva” a cui l’consiglia “addirittura il ricorsodi. In sostanza paga subito altrimenti attiva le procedure dellad’impresa, cioè un commissariamento De facto”. Deparla di “protagonismo dell’, che spesso si arroga compiti che non le competono anche sostituendosi al ruolo ...

