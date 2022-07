Da tecnico governativo ad hacker al soldo dei russi Rischia 10 anni di carcere

Leggi su panorama

(Di venerdì 1 luglio 2022) Dalla scrivania del governo canadese alla prigione negli Stati Uniti. Passando per decine di cyber-attacchi e una fortuna di quasi 30 milioni di dollari. La storia di Sebastien Vachon-Desjardins è di quelle che lasciano il segno, perché abbandonata la tranquillità dei dipartimenti di sicurezza del suo paese ha messo ko importanti aziende e infrastrutture vitali per la comunità canadese e di altri paesi, finendo sotto accusa per associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica. Rischi che il ragazzo sapeva di correre quando ha deciso di affiliarsi a NetWalker, noto gruppo di Ransomware as a Service (vendono in diverse varianti a chi è interessato il ransomware che hanno sviluppato) guidato da un nucleo che opera ina e conta su decine di seguaci che sfruttano i malware prodotti dai cybercriminali per colpire le vittime designate e chiedere il ...