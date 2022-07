Calcio Napoli, ufficiale l’arrivo di Kvaratskhelia (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Calcio Napoli ha depositato il contratto del 21enne attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia in Lega Serie A. Khvicha Kvaratskhelia è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro ha depositato il contratto dell’attaccante georgiano, 21enne, in Lega Serie A. Lo si evince dal sito ufficiale della Lega stessa. Oltre al contratto di Kvaratskhelia, proveniente Leggi su 2anews (Di venerdì 1 luglio 2022) Ilha depositato il contratto del 21enne attaccante georgiano Khvichain Lega Serie A. Khvichaè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il club azzurro ha depositato il contratto dell’attaccante georgiano, 21enne, in Lega Serie A. Lo si evince dal sitodella Lega stessa. Oltre al contratto di, proveniente

Pubblicità

susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, mercato in stand-by: prima le cessioni - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, mercato in stand-by: prima le cessioni - NCN_it : Le squadre con il miglior rapporto spese effettuate-titoli vinti nelle ultime 10 stagioni: Lazio la migliore,… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, mercato in stand-by: prima le cessioni - apetrazzuolo : REPUBBLICA - Napoli, mercato in stand-by: prima le cessioni -