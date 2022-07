Avvertimento prima del GF Vip | “Ti denuncio”: scoppia lo scandalo dietro le quinte (Di venerdì 1 luglio 2022) Un possibile nuovo concorrente del prossimo GF Vip rischia una denuncia ancora prima del via del reality: è accaduto l’irreparabile Caos dietro le quinte (screenshot GF Vip)Mancano circa due mesi alla messa in onda del Grande Fratello Vip che dovrebbe prendere il via il prossimo 12 settembre. Una nuova edizione che si prepara a sorprendere il pubblico con nomi eccellenti per il cast. Per uno di loro potrebbe però arrivare già adesso una brutta sorpresa. Tra i nomi in lizza per fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia sembrerebbe esserci anche quello di Antonino Spinalbese. Il diretto interessato non ha confermato la sua partecipazione al reality ma le voci diventano ogni giorno più insistenti. Una partecipazione che rischia però di scatenare già adesso una clamorosa polemica a causa di Belen Rodriguez. La scelta di Antonino ... Leggi su direttanews (Di venerdì 1 luglio 2022) Un possibile nuovo concorrente del prossimo GF Vip rischia una denuncia ancoradel via del reality: è accaduto l’irreparabile Caosle(screenshot GF Vip)Mancano circa due mesi alla messa in onda del Grande Fratello Vip che dovrebbe prendere il via il prossimo 12 settembre. Una nuova edizione che si prepara a sorprendere il pubblico con nomi eccellenti per il cast. Per uno di loro potrebbe però arrivare già adesso una brutta sorpresa. Tra i nomi in lizza per fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia sembrerebbe esserci anche quello di Antonino Spinalbese. Il diretto interessato non ha confermato la sua partecipazione al reality ma le voci diventano ogni giorno più insistenti. Una partecipazione che rischia però di scatenare già adesso una clamorosa polemica a causa di Belen Rodriguez. La scelta di Antonino ...

