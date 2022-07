Avatar: La via dell'acqua, le immagini e i dettagli sul personaggio interpretato da Kate Winslet (Di venerdì 1 luglio 2022) Avatar: La Via dell'acqua avrà tra i suoi protagonisti anche Kate Winslet, ecco nuove immagini e alcuni dettagli sul suo personaggio. Tra i protagonisti del film Avatar: La via dell'acqua, l'atteso sequel del campione di incassi diretto da James Cameron, c'è anche Kate Winslet con un ruolo di cui sono state diffuse nuove immagini. Il magazine Empire ha infatti condiviso dei dettagli inediti sulla nuova collaborazione tra il regista e l'attrice dopo Titanic. Kate Winslet avrà in Avatar: La via dell'acqua il ruolo della guerriera Na'vi ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 luglio 2022): La Viaavrà tra i suoi protagonisti anche, ecco nuovee alcunisul suo. Tra i protagonisti del film: La via, l'atteso sequel del campione di incassi diretto da James Cameron, c'è anchecon un ruolo di cui sono state diffuse nuove. Il magazine Empire ha infatti condiviso deiinediti sulla nuova collaborazione tra il regista e l'attrice dopo Titanic.avrà in: La viail ruoloa guerriera Na'vi ...

