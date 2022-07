ASCOLTI TV 30 GIUGNO 2022: DON MATTEO (14,8%), PARTONO FORTI I TIM SUMMER HITS (12%), SCHERZI A PARTE (9,7%), MORNING NEWS OLTRE IL 21%, DON MATTEO (16,4%) SUPERA DOS VIDAS (15,8%) (Di venerdì 1 luglio 2022) ASCOLTI TV 30 GIUGNO 2022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2622 38.37 PT – 5916 38.76 24 – 2406 35.21 PT – 5534 36.26 Rassegna Stampa – 298 12.70Tg1 Mattina – 727 15.58Tg1 – 871 19.40UnoMattina Estate – 652 15.15Camper – 1250 13.18Tg1 – 2779 23.68Don MATTEO – 1182 11.63Don MATTEO – 1390 16.39Sei Sorelle – 1027 13.74Tg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – 1441 18.73Reazione a Catena – 2142 23.36Reazione a Catena – 3285 28.52Tg1 – 3638 26.57TecheTecheTè – 3197 20.82Don MATTEO (R) – 2115 14.80 882 11.35 122 9.30 1639 18.61Porta a Porta – 521 9.09 Prima Pagina – xTg5 – 1066 23.56MORNING NEWS – 862 21.37MORNING NEWS – 715 18.52Forum ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 1 luglio 2022)TV 30· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2622 38.37 PT – 5916 38.76 24 – 2406 35.21 PT – 5534 36.26 Rassegna Stampa – 298 12.70Tg1 Mattina – 727 15.58Tg1 – 871 19.40UnoMattina Estate – 652 15.15Camper – 1250 13.18Tg1 – 2779 23.68Don– 1182 11.63Don– 1390 16.39Sei Sorelle – 1027 13.74Tg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – 1441 18.73Reazione a Catena – 2142 23.36Reazione a Catena – 3285 28.52Tg1 – 3638 26.57TecheTecheTè – 3197 20.82Don(R) – 2115 14.80 882 11.35 122 9.30 1639 18.61Porta a Porta – 521 9.09 Prima Pagina – xTg5 – 1066 23.56– 862 21.37– 715 18.52Forum ...

