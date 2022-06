Wimbledon 2022, Sonego e Gaston firmano il punto del torneo: doppio tweener e veronica (VIDEO) (Di giovedì 30 giugno 2022) Lo scambio del torneo di Wimbledon 2022 lo firmano Lorenzo Sonego e Hugo Gaston, protagonisti di un 15 spettacolare. A dare il via alle danze è il francese, che chiama a rete il suo avversario e poi tenta il lob. Sonego risponde con un fantastico tweener (colpo sotto le gambe) a cui segue un secondo tweener, questa volta di Gaston, che richiama a rete Lorenzo. Il tennista piemontese, in gran forma fisica, ci arriva e poi chiude con una pregiata veronica. In alto e di seguito il VIDEO del punto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Lo scambio deldiloLorenzoe Hugo, protagonisti di un 15 spettacolare. A dare il via alle danze è il francese, che chiama a rete il suo avversario e poi tenta il lob.risponde con un fantastico(colpo sotto le gambe) a cui segue un secondo, questa volta di, che richiama a rete Lorenzo. Il tennista piemontese, in gran forma fisica, ci arriva e poi chiude con una pregiata. In alto e di seguito ildel. SportFace.

