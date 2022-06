Ultime Notizie – Governo, Vito-Conte: scambio di tweet tra solidarietà e complimenti (Di giovedì 30 giugno 2022) “solidarietà a Giuseppe Conte. Ingerenze del capo del Governo nelle dinamiche e nelle attività interne dei partiti non sono ammissibili”. Il deputato Elio Vito, che da poco ha lasciato Forza Italia, su Twitter si esprime così sulle tensioni che hanno caratterizzato i rapporti M5S-Governo nelle Ultime ore. “Grazie Elio Vito per la solidarietà. Abbiamo idee politiche diverse, ma ho apprezzato il tuo gesto di coerenza, oggi merce rara: non è da tutti dimettersi da parlamentare dopo aver lasciato la propria forza politica”, la replica di Conte. “Ho apprezzato il tuo gesto di coerenza, oggi merce rara: non è da tutti dimettersi da parlamentare dopo aver lasciato la propria forza politica”, aggiunge il leader del M5S. Adnkronos, ENTD, Get ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) “a Giuseppe. Ingerenze del capo delnelle dinamiche e nelle attività interne dei partiti non sono ammissibili”. Il deputato Elio, che da poco ha lasciato Forza Italia, su Twitter si esprime così sulle tensioni che hanno caratterizzato i rapporti M5S-nelleore. “Grazie Elioper la. Abbiamo idee politiche diverse, ma ho apprezzato il tuo gesto di coerenza, oggi merce rara: non è da tutti dimettersi da parlamentare dopo aver lasciato la propria forza politica”, la replica di. “Ho apprezzato il tuo gesto di coerenza, oggi merce rara: non è da tutti dimettersi da parlamentare dopo aver lasciato la propria forza politica”, aggiunge il leader del M5S. Adnkronos, ENTD, Get ...

