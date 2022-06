Si torna a sparare a Palermo | 45enne in bicicletta ucciso a colpi di pistola L’Antimafia indaga sul mondo dello spaccio di droga

(Di giovedì 30 giugno 2022) Lo hanno ammazzato con alcunidicalibro 22. A, si. La vittima è Giuseppe Incontrera, 45 anni: era inin via Imperatrice Costanza, ha incontrato qualcuno, poi è stato inseguito e ferito con proiettili alla spalla e al torace. La corsa in ospedale non è servita: l’uomo è morto mentre alcune decine di persone tra familiari e parenti si aggiravano minacciose davanti al pronto soccorso del Civico: sono intervenuti i poliziotti. Al’ultimo omicidio adiè avvenuto nel marzo scorso quando un giovane hail padre di quella che considerava la sua fidanzata perchè, ha detto l’assassino, si opponeva alla relazione. Mentre nel maggio 2021 l’ultimo ...

Siin città dove l'ultimo omicidio a colpi di pistola è avvenuto nel marzo scorso quando un giovane ha ucciso il padre di quella che considerava la sua fidanzata perchè, ha detto l'...Sinel rione della Zisa , dove a essere rimasto ucciso è Giuseppe Incontrera , 45 anni residente alla Zisa con precedenti per droga, raggiunto da almeno tre proiettili calibro 22.