Massara: «Lo Scudetto non una questione di intuizioni, ma di coralità» (Di giovedì 30 giugno 2022) Le parole di Massara dal palco di Rimini durante l’eventento di apertura del calciomercato: «Sullo Scudetto Tutti hanno messo un timbro» Massara, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni dal palco di Rimini durante l’eventento di apertura del calciomercato. Le sue parole riportate da Calciomercato.com: LE intuizioni – «Non è questione di intuizioni. È cultura del lavoro, entusiasmo, coralità, un team che costruisce la squadra e un allenatore che mette i giocatori in condizione di crescere. Una cosa fatta in modo eccellente da Pioli. È uno Scudetto arrivato in modo collettivo. Ci sono stati momenti di difficoltà ma tutti sono stati coinvolti e ognuno di loro ha dato qualcosa, anche chi ha giocato poco. Tutti hanno messo un timbro: ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Le parole didal palco di Rimini durante l’eventento di apertura del calciomercato: «SulloTutti hanno messo un timbro», direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni dal palco di Rimini durante l’eventento di apertura del calciomercato. Le sue parole riportate da Calciomercato.com: LE– «Non èdi. È cultura del lavoro, entusiasmo,, un team che costruisce la squadra e un allenatore che mette i giocatori in condizione di crescere. Una cosa fatta in modo eccellente da Pioli. È unoarrivato in modo collettivo. Ci sono stati momenti di difficoltà ma tutti sono stati coinvolti e ognuno di loro ha dato qualcosa, anche chi ha giocato poco. Tutti hanno messo un timbro: ...

Pubblicità

sportmediaset : Massara: 'Scudetto collettivo, Pioli ha fatto un lavoro straordinario' #massara #milan - milansette : Milan, Massara: 'Scudetto collettivo, Pioli ha fatto un lavoro straordinario' - Sportmediaset - iiikram_k : Ma quelli che stanno dicendo 'STIAMO TORNANDO' dopo avere saputo del rinnovo di Maldini e Massara poco fa si rendon… - CalcioNews24 : Massara: «Lo Scudetto non una questione di intuizioni, ma di coralità» - __Ihaveanidea__ : RT @EnriBoiani: Contentissimo per la permanenza di #Maldini e #Massara ?? Veri artefici di questo scudetto ?????? Detto ciò, per quanto mi r… -