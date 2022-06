Gli occhi del Cittadella su un calciatore della Turris (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – L’ottima stagione vissuta con la maglia della Turris da Simone Tascone non ha lasciato indifferente il Cittadella. La formazione veneta, sempre pronta a pescare in Serie C, starebbe seguendo da vicino la situazione relativa al 24enne centrocampista partenopeo. Impiegato in 31 occasioni da Caneo, fresco di accordo con il Padova, Tascone ha realizzato sette reti e fornito due assist. Numeri che non sono passati inosservati a Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, pronto eventualmente a investire sul ragazzo arrivato la scorsa stagione a Torre del Greco e legato ai corallini da un altro anno di contratto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – L’ottima stagione vissuta con la magliada Simone Tascone non ha lasciato indifferente il. La formazione veneta, sempre pronta a pescare in Serie C, starebbe seguendo da vicino la situazione relativa al 24enne centrocampista partenopeo. Impiegato in 31 occasioni da Caneo, fresco di accordo con il Padova, Tascone ha realizzato sette reti e fornito due assist. Numeri che non sono passati inosservati a Stefano Marchetti, direttore generale del, pronto eventualmente a investire sul ragazzo arrivato la scorsa stagione a Torre del Greco e legato ai corallini da un altro anno di contratto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

