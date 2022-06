Giancarlo Magalli, la brutta notizia è confermata: è addio (Di giovedì 30 giugno 2022) Il destino del conduttore Giancarlo Magalli appare assai incerto: è un saluto definitivo a RAI, per lo storico volto dell’emittente? Giancarlo Magalli (fonte youtube)Il conduttore e autore romano Giancarlo Magalli è una figura molto prolifica e riconoscibile nel panorama RAI. Nato e cresciuto praticamente sui set cinematografici, dove il padre (direttore di produzione) spesso lo accompagnava, Magalli ha sviluppato sin dai primi anni familiarità con il mezzo televisivo. Noto per le sue risse televisive, intercorse anche con l’ex opinionista Adriana Volpe in diretta, Giancarlo Magalli si è sempre presentato al pubblico come un personaggio schietto e diretto. Apprezzato dal pubblico proprio per la sua bonaria semplicità, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 giugno 2022) Il destino del conduttoreappare assai incerto: è un saluto definitivo a RAI, per lo storico volto dell’emittente?(fonte youtube)Il conduttore e autore romanoè una figura molto prolifica e riconoscibile nel panorama RAI. Nato e cresciuto praticamente sui set cinematografici, dove il padre (direttore di produzione) spesso lo accompagnava,ha sviluppato sin dai primi anni familiarità con il mezzo televisivo. Noto per le sue risse televisive, intercorse anche con l’ex opinionista Adriana Volpe in diretta,si è sempre presentato al pubblico come un personaggio schietto e diretto. Apprezzato dal pubblico proprio per la sua bonaria semplicità, ...

