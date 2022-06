Elisabetta Canalis vive con l’ansia, la figlia non va più a scuola (Di giovedì 30 giugno 2022) Elisabetta Canalis vive da anni a Los Angeles con la sua famiglia. Sua figlia Skyler non ha frequentato l’ultimo periodo della scuola prima delle vacanze perché la Canalis è terrorizzata. La sua paura è che possa accadere anche nella scuola della sua bambina una strage come l’ultima di maggio in Texas e come tante altre. Elisabetta Canalis racconta le sue paure al settimanale F, parla del pericolo reale per gli studenti, grandi e piccoli. Anche suo marito è preoccupato ma Brian Perri cerca di farla ragionare, pensa che non sia possibile di certo lasciare la figlia a casa, ha 6 anni deve proseguire con la sua formazione e non può avere così tanta paura. Elisabetta Canalis: “Viviamo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 giugno 2022)da anni a Los Angeles con la sua famiglia. SuaSkyler non ha frequentato l’ultimo periodo dellaprima delle vacanze perché laè terrorizzata. La sua paura è che possa accadere anche nelladella sua bambina una strage come l’ultima di maggio in Texas e come tante altre.racconta le sue paure al settimanale F, parla del pericolo reale per gli studenti, grandi e piccoli. Anche suo marito è preoccupato ma Brian Perri cerca di farla ragionare, pensa che non sia possibile di certo lasciare laa casa, ha 6 anni deve proseguire con la sua formazione e non può avere così tanta paura.: “Viviamo ...

