Chiedi a De Masi

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ci sono strafalcioni nella vita così definitivi, così auto evidenti, da lasciare lì increduli, con una domanda appesa: perché l’hai fatto? Ad esempio Paola Taverna, che piange disperata per aver pubblicato un post che dice non voleva pubblicare, in cui vaffanculava Grillo per accarezzare Conte. Ma dice che quel post dal suo account mai sarebbe partito, “mai avrei fatto o pensato nulla di simile” ha pianto, “perché, mi chiedo, perché è successa questa cosa?”. Sarà stata una manina? A saperlo. Come Frattesi, giovane wannabe campione del calcio, che voleva fare sexting per i fatti suoi e invece s’è autopostato nudo su IG, e sono tre giorni che gli amici lo perculano. Ma forse sono quelli che gli hanno fatto uno scherzetto salace. O quel tale che gli hanno detto “ti è entrato un ladro in casa”, e lui ha chiamato la polizia ma no, non era un ladro era l’amante di sua moglie. Guai a ...