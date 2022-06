Cameron Diaz ha cambiato idea e torna a recitare - Magazine - quotidiano.net (Di giovedì 30 giugno 2022) Cameron Diaz Ormai da qualche tempo non vediamo più Cameron Diaz su schermo, perché nel 2018 l'attrice ha annunciato l'intenzione di smettere di recitare ed è rimasta fedele ai piani. Finora: ha ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022)Ormai da qualche tempo non vediamo piùsu schermo, perché nel 2018 l'attrice ha annunciato l'intenzione di smettere died è rimasta fedele ai piani. Finora: ha ...

Pubblicità

comingsoonit : #CameronDiaz torna a recitare a quasi dieci anni di distanza dalla sua ultima apparizione, in un action thriller pe… - redazionerumors : L'attrice annuncia il suo ritorno sui set dopo 4 anni - NayandraSouzaS1 : RT @SeriesTWBZ: Cameron Diaz sai da aposentadoria e irá estrelar 'Back in Action' filme da Netflix com Jamie Foxx. ??? Variety https://t.co… - OneShipperGirl : RT @SeriesTWBZ: Cameron Diaz sai da aposentadoria e irá estrelar 'Back in Action' filme da Netflix com Jamie Foxx. ??? Variety https://t.co… - poffare : RT @falcon82: Leggi che Cameron Diaz Ma non è nel torna a Cast di #Barbie recitare -