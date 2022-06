Anche il reddito di cittadinanza va in pensione: l’editoriale del Prof. Cazzola (Di giovedì 30 giugno 2022) Quando si parla di reddito di cittadinanza (Rdc) si sorvola di solito su di un’ altra prebenda di questo istituto, che pure è sorella siamese del primo: la pensione di cittadinanza (PdC). L’articolo 1 del decreto n.4/2019 stabilisce, infatti, che per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita il RdC assume la denominazione di pensione di cittadinanza (PdC9 quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonchè le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del RdC, salvo dove diversamente specificato. Da reddito di cittadinanza a ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 30 giugno 2022) Quando si parla didi(Rdc) si sorvola di solito su di un’ altra prebenda di questo istituto, che pure è sorella siamese del primo: ladi(PdC). L’articolo 1 del decreto n.4/2019 stabilisce, infatti, che per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita il RdC assume la denominazione didi(PdC9 quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonchè le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del RdC, salvo dove diversamente specificato. Dadia ...

