AEW | Altro infortunio | cede la gamba di Santana

(Di giovedì 30 giugno 2022)della All Elite Wrestling sembra aver subito undurante il main event di questa notte. Nel Blood & Guts match di AEW Dynamite,ha colpito Daniel Garcia della Jericho Appreciation Society con un Uranage ma è atterrato goffamente sia sul polso che sul ginocchio. Ladiha ceduto subito dopo l’esecuzione della manovra ed è rimasto a terra per il resto dell’incontro. L’ex membro dell’Inner Circle si è poi rotolato fuori dal ring, steso tra la gabbia e le corde e ha comunicato il problema agli arbitri all’esterno del quadrato. L’incontro si è concluso con la sottomissione di Matt Menard da parte di Claudio Castagnoli in cima alla gabbia d’acciaio, pochi secondi prima che Eddie Kingston mettesse KO Chris Jericho. Prima che il Blood & Guts match si ...

