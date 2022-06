Ultime Notizie – Roma, cade dal quinto piano: si rompe una gamba ma si salva (Di mercoledì 29 giugno 2022) cade dal quinto piano e se la cava con una gamba rotta. A Roma, ieri sera, un ragazzo di 23 anni è precipitato dal terrazzo al quinto piano del palazzo dove abita in piazza Testaccio finendo all’interno del giardino di un altro residente. Il giovane è stato portato all’ospedale San Camillo, dove è stato sedato e gli è stata riscontrata solo una frattura a una gamba. Non è in pericolo di vita. Ad allertare i soccorsi è stato il proprietario del giardino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Aventino che hanno avviato accertamenti sulla vicenda e che per il momento escluderebbero la responsabilità di terzi sulle cause che hanno portato il giovane a precipitare dal terrazzo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022)dale se la cava con unarotta. A, ieri sera, un ragazzo di 23 anni è precipitato dal terrazzo aldel palazzo dove abita in piazza Testaccio finendo all’interno del giardino di un altro residente. Il giovane è stato portato all’ospedale San Camillo, dove è stato sedato e gli è stata riscontrata solo una frattura a una. Non è in pericolo di vita. Ad allertare i soccorsi è stato il proprietario del giardino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione diAventino che hanno avviato accertamenti sulla vicenda e che per il momento escluderebbero la responsabilità di terzi sulle cause che hanno portato il giovane a precipitare dal terrazzo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

