Travis Barker portato d’urgenza in ospedale, la famiglia: “Per favore pregate” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Solo un mese fa Travis Barker e Kourtney Kardashian si sono sposati in Italia (ospiti di Dole e Gabbana) a Portofino, ma adesso dagli USA arriva una brutta notizia. Ieri mattina il batterista dei Blink 182 e la moglie si sono presentati in una clinica e pare che i medici abbiano ritenuto opportuno trasferire il 46enne d’urgenza in un ospedale. Poco dopo sull’account Twitter di Travis è apparso un tweet particolare: “Dio salvami“. A preoccupare i fan dell’artista però è arrivata una storia Instagram della figlia di Travis, Alabama: “Per favore mandateci le vostre preghiere“. Per il momento però non si sa quale sia il problema di Barker. Travis Barker Hospitalised We wish him a speedy recovery. ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 giugno 2022) Solo un mese fae Kourtney Kardashian si sono sposati in Italia (ospiti di Dole e Gabbana) a Portofino, ma adesso dagli USA arriva una brutta notizia. Ieri mattina il batterista dei Blink 182 e la moglie si sono presentati in una clinica e pare che i medici abbiano ritenuto opportuno trasferire il 46ennein un. Poco dopo sull’account Twitter diè apparso un tweet particolare: “Dio salvami“. A preoccupare i fan dell’artista però è arrivata una storia Instagram della figlia di, Alabama: “Permandateci le vostre preghiere“. Per il momento però non si sa quale sia il problema diHospitalised We wish him a speedy recovery. ...

