LIVE Sinner-Ymer 6-4 6-3 5-7 2-1 | Wimbledon 2022 in DIRETTA | scambio di break nel quarto set

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Sinner-Ymer 6-4 6-3 5-6 secondo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ymer #secondo #turno - infoitsport : Sinner-Ymer 6-4 6-3, DIRETTA LIVE ATP Wimbledon 2022 oggi, 29 giugno: orario tv e risultato secondo turno | Meteo L… - infoitsport : Sinner-Ymer a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita - zazoomblog : LIVE – Sinner-Ymer 6-4 6-3 4-4 secondo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ymer #secondo #turno - zazoomblog : LIVE – Sinner-Ymer 6-4 6-3 3-2 secondo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ymer #secondo #turno -

OA Sport

Dopo aver ottenuto la sua prima vittoria sull'erba, Jannika caccia del 3° turno a Wimbledon: l'azzurro sfida lo svedese Mikel Ymer, n°88 del ranking ATP. Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e ...Tanti i top player battuti in carriera:, Goffin, Auger - Aliassime, Coric, fino a Simon sconfitto nell'indimenticabile Roland Garros del 2019, dove ha avuto il grande privilegio di giocare sul ... LIVE Sinner-Ymer 6-4 6-3 5-7, Wimbledon 2022 in DIRETTA: lo svedese conquista in rimonta il terzo set Watch live coverage from court three at the 2022 Wimbledon Championships at the All England Club.Sinner fa suo il primo set. 5-4 Si entra nelle fasi calde del set. 4-4 Ymer lascia Sinner a zero. 4-3 Avanza Sinner al servizio. 3-3 Parità! In quest’articolo potrete seguire la cronaca in diretta liv ...