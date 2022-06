LIVE Sinner-Ymer 6-4 6-3 3-2, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un break nel terzo set (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Altro errore del talento azzurro. 40-AD STECCA DI Ymer E PALLA break Sinner 40-40 Lungo il diritto dell’italiano che continua a sprecare chance: 1/5 nel terzo set. 30-40 PALLA DEL CONTRObreak PER Sinner 30-30 DOVE L’HA MESSA Sinner CON IL DIRITTO 30-15 Sinner perde la diagonale di rovescio. 15-15 Prima al corpo di Ymer. 0-15 Gran risposta di Sinner con il diritto. 3-3 INCREDIBILE break DI Ymer CHE RIAPRE IL SET 30-40 PALLA break DI Ymer DOPO L’ERRORE DI Sinner 30-30 Altra risposta profonda del tennista svedese. 30-15 Chiusura a rete di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Altro errore del talento azzurro. 40-AD STECCA DIE PALLA40-40 Lungo il diritto dell’italiano che continua a sprecare chance: 1/5 nelset. 30-40 PALLA DEL CONTROPER30-30 DOVE L’HA MESSACON IL DIRITTO 30-15perde la diagonale di rovescio. 15-15 Prima al corpo di. 0-15 Gran risposta dicon il diritto. 3-3 INCREDIBILEDICHE RIAPRE IL SET 30-40 PALLADIDOPO L’ERRORE DI30-30 Altra risposta profonda del tennista svedese. 30-15 Chiusura a rete di ...

