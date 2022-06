E se il traffico di telegrammi in Africa fosse una montatura?

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Una cosa che mi ha sempre colpito dell’è che non vedi i pali del telegrafo (l’ho girata in lungo e in largo), però ci sono centinaia di uffici del telegrafo e la popolazione del continente è quella che riceve più. Dati Censis:, cinquecentol’anno a testa; Europa, due; Asia, centocinquanta; Oceania, ventuno; Antartide, uno; Americhe, quaranta. Mi sono chiesto: “Non è che è tutto finto?”, dopo aver visto “The Truman show”, film più bello della storia. Perché non può essere tutto una farsa diche il telegrafista inventa e il postino consegna? Le autorità lasciano correre. Riceverenon è contro la sicurezza nazionale.

