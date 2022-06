Carlo Fidanza, l’eurodeputato di FdI indagato per corruzione: “Convinse un consigliere a dimettersi in cambio di un posto per il figlio” (Di mercoledì 29 giugno 2022) l’eurodeputato (autosospeso) di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza e l’ex consigliere comunale di Brescia Giovanni Acri (anche lui di FdI) sono indagati per corruzione dalla Procura di Milano. Il fascicolo è nato da un esposto sulle dimissioni di Acri, che secondo l’accusa sono state presentate per far posto in Consiglio comunale a Giangiacomo Calovini, appartenente alla corrente politica di Fidanza. In cambio, nell’ipotesi dei pm Giovanni Polizzi e Cristina Roveda, Acri ha ottenuto “l’utilità rappresentata dall’assunzione del proprio figlio quale assistente parlamentare” nella segreteria politica dell’eurodeputato. Mercoledì – si legge nel comunicato firmato dal procuratore di Milano Marcello Viola – i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022)(autosospeso) di Fratelli d’Italiae l’excomunale di Brescia Giovanni Acri (anche lui di FdI) sono indagati perdalla Procura di Milano. Il fascicolo è nato da un essulle dimissioni di Acri, che secondo l’accusa sono state presentate per farin Consiglio comunale a Giangiacomo Calovini, appartenente alla corrente politica di. In, nell’ipotesi dei pm Giovanni Polizzi e Cristina Roveda, Acri ha ottenuto “l’utilità rappresentata dall’assunzione del proprioquale assistente parlamentare” nella segreteria politica del. Mercoledì – si legge nel comunicato firmato dal procuratore di Milano Marcello Viola – i ...

