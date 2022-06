Calciomercato Napoli, sfuma l’idea Casale: accordo raggiunto con un altro club (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Napoli, che aveva da tempo individuato in Nicolò Casale un possibile rinforzo nel reparto difensivo, continua a guardare sul mercato in cerca di un nuovo centrale per completare la rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, il difensore del Verona avrebbe praticamente raggiunto un accordo con quella che sarà la sua nuova squadra, definendo gli ultimi dettagli per il suo trasferimento al Monza. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Monza ed Hellas Verona avrebbero trovato un accordo sulla base di 10 milioni di euro, con il calciatore che tramite il suo entourage, Mario Giuffredi, starebbe definendo gli ultimi dettagli dell’accordo. Sarebbero già programmate per domani le visite mediche di rito, insieme a quelle dell’altro neo acquisto Andrea Carboni, arrivato ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il, che aveva da tempo individuato in Nicolòun possibile rinforzo nel reparto difensivo, continua a guardare sul mercato in cerca di un nuovo centrale per completare la rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, il difensore del Verona avrebbe praticamenteuncon quella che sarà la sua nuova squadra, definendo gli ultimi dettagli per il suo trasferimento al Monza. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Monza ed Hellas Verona avrebbero trovato unsulla base di 10 milioni di euro, con il calciatore che tramite il suo entourage, Mario Giuffredi, starebbe definendo gli ultimi dettagli dell’. Sarebbero già programmate per domani le visite mediche di rito, insieme a quelle dell’neo acquisto Andrea Carboni, arrivato ...

