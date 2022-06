AEWxNJPW Forbidden Door Review (Di mercoledì 29 giugno 2022) Per alcuni il miglior ppv di sempre in casa AEW. Lo credo anche io. Spettacolo come se piovesse, in particolare in un main show che ha regalato tutte le emozioni che doveva, coi vincitori giusti al posto giusto. Non sono mancate le sorprese: da Castagnoli a Shibata è stato un raccogliere le speranze di migliaia di fan. Ma andiamo a vedere assieme quello che è accaduto. BUY IN TAG TEAM MATCH Bishamon (Hiroki Goto & Yoshi-Hashi) vs The Factory (QT Marshall & Aaron Solo) (8:55) Un bene aver portato un poco di Strong nel Buy In, ma con una impostazione direttamente presa da Dark o Dark Elevation. Uno scontro basilare e poco più, con le troppe faccette e mossette dei The Factory e la poca sostanza dei due giappi, come se fosse stato detto loro che non fosse il caso di far chissà che. Vincono i Bishamon e ce li dimentichiamo presto. Winners: Bishamon (Hiroki ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 29 giugno 2022) Per alcuni il miglior ppv di sempre in casa AEW. Lo credo anche io. Spettacolo come se piovesse, in particolare in un main show che ha regalato tutte le emozioni che doveva, coi vincitori giusti al posto giusto. Non sono mancate le sorprese: da Castagnoli a Shibata è stato un raccogliere le speranze di migliaia di fan. Ma andiamo a vedere assieme quello che è accaduto. BUY IN TAG TEAM MATCH Bishamon (Hiroki Goto & Yoshi-Hashi) vs The Factory (QT Marshall & Aaron Solo) (8:55) Un bene aver portato un poco di Strong nel Buy In, ma con una impostazione direttamente presa da Dark o Dark Elevation. Uno scontro basilare e poco più, con le troppe faccette e mossette dei The Factory e la poca sostanza dei due giappi, come se fosse stato detto loro che non fosse il caso di far chissà che. Vincono i Bishamon e ce li dimentichiamo presto. Winners: Bishamon (Hiroki ...

