Sport in tv oggi (martedì 28 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 28 giugno 2022) oggi, martedì 28 giugno 2022, oltre ai Giochi del Mediterraneo, saranno di scena diversi Sport: il tennis con il primo turno maschile e femminile di Wimbledon, il calcio con gli Europei Under 19, pallanuoto e tuffi con i Mondiali, e molti altri ancora. CLICCA QUI PER IL programma ODIERNO DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO programma Sport IN TV oggi (martedì 28 giugno) 09.30 Giochi del Mediterraneo, 5a giornata – Italia Team TV (Canale 1 e Canale 2) 10.00 Tuffi, Mondiali: piattaforma 10m sincro maschile, preliminari – Rai Sport+HD, Rai Play3 12.00 Tennis, Wimbledon-SkySportUno, SkySportArena, SkySportTennis, SkySportWimbledon 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022)282022, oltre ai Giochi del Mediterraneo, saranno di scena diversi: il tennis con il primo turno maschile e femminile di Wimbledon, il calcio con gli Europei Under 19, pallanuoto e tuffi con i Mondiali, e molti altri ancora. CLICCA QUI PER ILODIERNO DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEOIN TV28) 09.30 Giochi del Mediterraneo, 5a giornata – Italia Team TV (Canale 1 e Canale 2) 10.00 Tuffi, Mondiali: piattaforma 10m sincro maschile, preliminari – Rai+HD, Rai Play3 12.00 Tennis, Wimbledon-SkyUno, SkyArena, SkyTennis, SkyWimbledon 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...

Pubblicità

Eurosport_IT : 'Sono fortunato: ho fatto dello sport la mia vita. Sono ancora più fortunato perché mi sono stati anche insegnati i… - fanpage : Ricordate #BrittneyGriner? È riapparsa oggi, a #Mosca, per l'udienza preliminare del processo. La campionessa di ba… - SimoneTogna : Giuseppe #Marotta ha rilasciato una breve intervista esclusiva a RadioRai che andrà in onda nel pomeriggio di oggi… - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi 28 Giugno 2022 ?? Tuttosport - 'Juve non finisce qui' Corriere dello Sport - 'Po… - ElonMusk4ever : @ImolaOggi Una svista dai, chi non cade da un balcone oggi giorno. È un nuovo sport Balconing ???? -