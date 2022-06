Serie A, UFFICIALE: la FIGC ha approvato lo spareggio scudetto (Di martedì 28 giugno 2022) . Decadono scontri diretti e differenza reti Svolta in vista dei prossimi campionati di Serie A: il consiglio della ha approvato ufficialmente lo spareggio scudetto: si giocherà qualora due squadre arrivassero a pari npunti a fine campionato. Dopo i 90 minuti regolamentari si ricorrerebbe, eventualmente, direttamente ai calci di rigore. Prima d’ora, dall’introduzione del campionato unico, solo una volta lo scudetto è stato deciso mediante spareggio. Nel 1964 il Bologna batté l’Inter 2-0. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) . Decadono scontri diretti e differenza reti Svolta in vista dei prossimi campionati diA: il consiglio della haufficialmente lo: si giocherà qualora due squadre arrivassero a pari npunti a fine campionato. Dopo i 90 minuti regolamentari si ricorrerebbe, eventualmente, direttamente ai calci di rigore. Prima d’ora, dall’introduzione del campionato unico, solo una volta loè stato deciso mediante. Nel 1964 il Bologna batté l’Inter 2-0. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Fiorentinanews : UFFICIALE: Approvato lo spareggio scudetto per il prossimo campionato di Serie A #Fiorentina - SOSFanta : ??UFFICIALE – In #SerieA arriva lo spareggio Scudetto: come funziona, i rigori… ? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? In Serie A torna lo spareggio per l'assegnazione dello Scudetto ???? - JMC1899 : RT @CalcioFinanza: #SerieA, ufficiale lo spareggio Scudetto in caso di arrivo a pari punti. Niente supplementari e cosa succede se la parit… - enzogoku69 : RT @LeBombeDiVlad: ??? #UFFICIALE – Scudetto, ecco la novità approvata dalla #FIGC Riguarderà già la prossima stagione della massima serie… -