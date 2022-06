(Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. -(Adnkronos/Dpa) - Dopo la scadenza dell'ultimo 'periodo di grazia' l'agenzia's ha comunicato ufficialmente ildellasul suo, ricordando che Mosca non ha pagato gli interessi in scadenza su due titoli di stato. L'ultima insolvenza dellasul propriosi è verificata più di un secolo fa, quando non furono effettuati pagamenti ai creditori internazionali nel 1918 in seguito alla rivoluzione bolscevica. L'ultimosovrano di Mosca è stato nel 1998 a causa della crisi finanziaria causata dal calo dei prezzi del petrolio e dal crollo del rublo, ma in quel caso ilaveva colpito solo ilinterno. L'insolvenza dichiarata ...

Russia: Moody's conferma default su debito estero Roma, 28 giu. -(Adnkronos/Dpa) - Dopo la scadenza dell'ultimo 'periodo di grazia' l'agenzia Moody's ha comunicato ufficialmente il default della ...