Morta annegata Mary Mara | l’attrice di ‘E R ’ e ‘Law & Order’

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) –statunitense, nota per i ruoli in “E.R. – Medici in prima linea”, “Criminal Minds”, “Ray Donovan” e “Law; Order”, èall’età di 61 anni. I funzionari della polizia dello stato di New York, come riferisce “The Hollywood Reporter”, hanno precisato che il corpo diè stato scoperto nel fiume San Lorenzo a Cape Vincent la mattina di domenica 26 giugno. L’indagine preliminare suggerisce chesiamentre nuotava. Secondo il rapporto della polizia, non ci sono segni di violenza sul cadavere, che è stato trasportato all’ufficio del medico legale della contea di Jefferson dove l’autopsia determinerà la causa ufficiale del decesso.ha recitato in ...

