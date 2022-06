Moggi: “Simeone ed Osimhen sarebbero una coppia fantastica” (Di martedì 28 giugno 2022) Luciano Moggi immagina al Napoli la coppia Simeone ed Osimhen ed esprime il suo parere. Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte ed … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 28 giugno 2022) Lucianoimmagina al Napoli laeded esprime il suo parere. Lucianoè intervenuto ai microfoni di Radio Marte ed … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

NapoliAddict : Moggi: “Con Koulibaly si può competere. Su Simeone e Osimhen…” #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Per sempre… - casanapolisport : Moggi a Radio Marte: “Simeone? Con Osimhen che coppia!” - MondoNapoli : Moggi: 'Simeone con Osimhen formerebbe una grande coppia' - - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Moggi: 'Simeone? Sarebbe una grande coppia con Osimhen' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Moggi: 'Simeone? Sarebbe una grande coppia con Osimhen' -