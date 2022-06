La conduttrice al timone di un programma che mette a confronto generazioni diverse per scoprire le bellezze di ogni epoca

(Di martedì 28 giugno 2022) Tra lenovità annunciate in occasione dei palinsesti Rai 2022-2023, salta all’occhio il ritorno di Alessia Marcuzzi. Che dalla prossima stagione sarà protagonista su Rai 2 con Boomerissima, definito dal direttore Stefano Coletta «unnel». Alessia Marcuzzi: «Io, la signora dei reality» X Leggi anche ...

Pubblicità

infoitcultura : Giorgia Cardinaletti sarà la conduttrice del TG1, la giornalista fabrianese al timone dell'edizione delle 20 -

AnconaToday

Sembra, almeno secondo tale indiscrezione, che i tre conduttori non saranno più aldi Tu sì ... Scendendo nel dettaglio, era diventata co -di Tu sì que vales e conduceva le ...Indiscrezioni sempre pi insistenti suggeriscono che se dovesse tornare nei palinsesti, aldel reality ci sar ladi Verissimo . Silvia Toffanin il nome pi gettonato per la conduzione de La ... Giorgia Cardinaletti sarà la conduttrice del TG1, la giornalista fabrianese al timone dell'edizione delle 20 Palinsesti Rai 2022/2023, Stefano De Martino fa il bis di programmi, Alessandro Cattelan sbarca su Rai 2. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Andrea Delogu spiazza i fan rispondendo alle critiche sul suo fidanzato 23enne, la conduttrice racconta la sua verità sui 40 anni.