... il decimo distaccamento delle Forze Armate ucraine,con i nomi di battaglia in codice ...battaglione "Sciamano" ha partecipato a tutti i principali combattimenti nella battaglia per. ...... secondo. 'Solo terroristi pazzi, che non dovrebbero avere posto sulla Terra, possono lanciare ... da parte sua, ha indicato che alcuni corpi non possono essereperche' gravemente ... Kiev: identificati altri due comandanti russi “macellai”, accusati di torture ed esecuzioni. Il rapporto degli 007 ucraini KIEV – Gli 007 dell’Ucraina affermano di aver identificato altri due comandanti dell’esercito russo che hanno ordinato le brutali torture e l’esecuzione di almeno cinque civili nella regione di Kiev.I leader del G7 ribadiscono il sostegno "fino a quando sarà necessario" all'Ucraina contro Mosca. Si valutano misure sul tetto ai prezzi di gas e petrolio ...